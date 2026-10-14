Tekirdağ'da meme kanserini atlatan kadınlar resimlerini farkındalık için sergiledi

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Tekirdağ'da meme kanserine dikkati çekmek amacıyla hastalığı atlatan kadınların hazırladığı resimlerin yer aldığı farkındalık sergisi açıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Tekirdağ Kanserle Mücadele ve Dayanışma Derneği işbirliğinde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açılan sergide, meme kanserini atlatan kadınların yaptığı resimler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Tekirdağ Kanserle Mücadele ve Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Becerir, AA muhabirine, sergiyle meme kanserine yönelik farkındalığı artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Kanserin zor bir hastalık olduğunu belirten Becerir, erken teşhis sayesinde tedavi başarısının artırılabildiğini ifade etti.

Meme kanserinin kadınlarda sık görüldüğünü aktaran Becerir, kadınların sağlıklarını ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Becerir, meme kanserinin erkeklerde de görülebildiğinin unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

Kadınlara düzenli tarama yaptırmaları çağrısında bulunan Becerir, "İki yılda bir sağlıklı hayat merkezlerinde mamografi taramalarını yaptırmalarını istiyoruz. Mamografi, çok küçük bir tümörü dahi yakalayabilir ve o kişinin hayatı kurtulabiliyor." diye konuştu.

Sergiyi gezen Ahsen Yıldırım da sergide güzel resimlerin yer aldığını belirterek, kendi taramalarını aksatmadığını söyledi.

Sergi, gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA