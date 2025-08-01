Tekirdağ'da Makilikte Yangın Kontrol Altına Alındı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Uçmakdere Mahallesi'nde çıkan yangın, orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı.
Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel