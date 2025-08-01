Tekirdağ'da Makilikte Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Uçmakdere Mahallesi'nde çıkan yangın, orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı.

Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Bayıltan mesai! Zincir markette bir kasiyer fenalaşarak yere yığıldı

Bayıltan mesai! Yorgunluktan yere yığıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim

Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.