Tekirdağ'da lodos dinince 9 şilep ve tanker seyrine devam ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tekirdağ'da saatte 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Sahilde demirleyen 9 yerli ve yabancı bandıralı şilep ile tanker seyrine devam ederken, hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da yeniden avlanmak için denize açılacak.
Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, hava koşullarının iyileşmesiyle seyrine devam etti.
Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da rüzgarın etkisini yitirmesiyle yeniden avlanmak için denize açılacak.
Kaynak: AA