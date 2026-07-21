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Tekirdağ'da KÜYAP 2026 kapsamında açık hava sinema gösterimleri başladı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın KÜYAP projesi kapsamında Tekirdağ'da açık hava sinema gösterimleri başladı. İlk gösterim Kapaklı ilçesinde 'Aya Sihirli Yolculuk' filmiyle yapıldı. Gezici Kütüphane aracı da etkinlikte yer aldı. Yaz boyunca kentin farklı noktalarında gösterimler sürecek. Yetkililer, kütüphaneleri kültür ve sanat buluşma noktaları haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce yürütülen Kütüphane Yaz Programı Projesi 2026 (KÜYAP) kapsamında Tekirdağ'da açık hava sinema gösterimleri başladı.

Proje kapsamında düzenlenen ilk gösterim, Kapaklı ilçesinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Tekirdağ İl Halk Kütüphanesine tahsis edilen "Aya Sihirli Yolculuk" filmi vatandaşların beğenisine sunuldu.

Gösterim alanında İl Halk Kütüphanesi bünyesinde hizmet veren Gezici Kütüphane aracı da ziyaretçilerle buluştu.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, yaz boyunca kentin farklı noktalarında açık hava sinema gösterimlerinin sürdürüleceğini söyledi.

Kütüphanelerin yalnızca kitap ödünç verilen mekanlar olmadığını aktaran Karaküçük, kültürel yaşamın önemli buluşma noktaları olarak değerlendirdikleri kütüphaneler aracılığıyla vatandaşları kitap, kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Toplumda okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Karaküçük, Gezici Kütüphane aracıyla gerçekleştirilen açık hava film gösterimlerinin ilçe belediyeleriyle koordinasyon içinde hazırlanan program doğrultusunda devam edeceğini ifade etti.

Henüz etkinlik düzenlenmeyen ilçeler için belediyelerle görüşmelerin sürdüğünü aktaran Karaküçük, kültür ve sanat etkinliklerini kentin her noktasına ulaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
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