Haberler

Tekirdağ'da kuvvetli lodos yaşamı olumsuz etkiliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da saatte 60 km'ye ulaşan kuvvetli lodos, 14 şilep ve tankerin demirlemesine neden oldu. Olumsuz hava koşulları balıkçıları denize açılmaktan alıkoyarken, sahil yürüyüş yolları ve parklar su altında kaldı. Lodosun etkisinin devam etmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da kuvvetli lodos etkili oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 14 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Lodosun etkisiyle dalgaların yükseldiği Süleymanpaşa ilçesinde, sahil kesimindeki yürüyüş yolu ile parklar su altında kaldı.

Bölgede lodosun bu gece ve yarın şiddetini artırarak etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Nokta atışı operasyon başlıyor! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

"Doktorum yardım edeyim" diyen adama polisten skandal yanıt
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

Milyonlarca taraftarın beklediği görüntü geldi
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti
Hastaneyle anlaşamayan ailenin bebeğine kayyum atanabilir: Benim bebeğim belediye mi?

Hastaneyle anlaşamayan ailenin bebeğine kayyum atanabilir