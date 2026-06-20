Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Vergi Mahkemesi Başkanı Halil Gündüz, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'i ziyaret etti. Hüseyin Pehlivan İlkokulu'nda halk oyunları gösterisi düzenlenirken, Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu'nda mezuniyet programı yapıldı.

Tekirdağ Vergi Mahkemesi Başkanı Halil Gündüz, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'i ziyaret etti.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Gündüz, müftülük makamında Bilgiç ile bir araya geldi.

Ziyarette, kurumlar arası iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Bilgiç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gündüz'e teşekkür etti.

Hüseyin Pehlivan İlkokulu öğrencilerinden halk oyunları gösterisi

Hüseyin Pehlivan İlkokulu tarafından düzenlenen "Maarifin Kalbinde Çocuk" etkinliği kapsamında 4. sınıf öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.

Sahil Dolgu Alanı Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen program, Okul Müdürü Serkan Komit'in açılış konuşmasıyla başladı.

Etkinlikte sahne alan öğrenciler, çeşitli yörelere ait halk oyunlarını sergiledi. Gösteriler, izleyicilerden alkış aldı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Mutlu, kurum müdürleri ve veliler katıldı.

Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu'nda programı düzenlendi

Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul Bölümü öğrencileri için mezuniyet programı düzenlendi.

Canlı müzik dinletisiyle başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Okul Müdürü Cüneyt Özvardarlı, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin eğitim sürecinde emeği bulunan öğretmenlere ve ailelere teşekkür ederek mezun olan öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol da öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra milli, manevi ve ahlaki değerlerle yetişmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Programda dereceye giren öğrencilere belge ve plaketleri verildi.

Okul birincisinin konuşmasının ardından mezuniyet pastası kesildi ve öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler: Kader bizden yana değildi

Dünya Kupası'ndan elenmemizi bakın neye bağladı
Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde

Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre oldu

6 aylık maraton bitti, Survivor 2026'nın şampiyonu belli oldu

Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia

Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia
Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete'de

Günlerce tartışılan düzenleme yasalaştı! O hizmetler tamamen kesiliyor
Tartışma kanlı bitti! 34 yaşında baba katili oldu

Tartışma kanlı bitti! 34 yaşında baba katili oldu
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

Belediye başkanı 13 milyonluk aracını böyle savundu: G.tü b.klu
Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor

Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor
Kılıçdaroğlu, Demirtaş için 'Pişman değilim' dedi, DEM Partili isim açtı ağzını yumdu gözünü

Demirtaş için "Pişman değilim" dedi, DEM Partili isim ağzını bozdu