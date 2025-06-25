Tekirdağ'da Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu
Şarköy ilçesinde karaya oturan Bahama bayraklı 'Angy R' isimli geminin kurtarılması için Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Bahama bayraklı "Angy R" isimli gemi, Romanya'dan aldığı yükü Cezayir'e götürürken Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturdu.
Geminin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Ekipler, geminin kurtarılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel