Tekirdağ'da kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 lira ceza

Güncelleme:
Kapaklı ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen kumar operasyonunda, 7 kişiye toplamda 81 bin 228 lira idari para cezası verildi. Operasyonda 20 bin lira ile iskambil kağıdı ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen kumar operasyonunda, kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye toplam 81 bin 228 lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Manolya Sokak'ta bulunan ve F.K'ye ait kahvehaneye operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan kontrolde 7 kişinin kumar oynadığı belirlenirken, masa üzerinde suça konu olduğu değerlendirilen 20 bin lira ile iskambil kağıdı ele geçirildi.

Kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 lira idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi F.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
