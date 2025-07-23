Tekirdağ'da Kötü Koku Şikayetleri Üzerine İnceleme Başlatıldı

Tekirdağ'da Kötü Koku Şikayetleri Üzerine İnceleme Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nden yayılan kötü kokular üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler, Çorlu Deresi ve atık su deşarjı bulunan işletmelerde numune alarak kötü kokunun kaynağını araştırıyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yayılan kötü kokular üzerine inceleme başlatıldı.

Vatandaşların, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nden çevreye kötü kokular yayıldığı yönünde şikayette bulunması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, Çorlu Deresi ile atık su deşarjı bulunan işletmelerde yaptıkları incelemenin ardından dereden numune aldı.

Bölgede faaliyet gösteren 10 işletmeyi kontrol eden ekipler, bazı işletmelerden atık su örnekleri alarak inceleme başlattı.

Kötü kokunun nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun

Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konutta yeni dönem yarın başlıyor: 'Parça evleri' kimler satın alabilecek?

Uygun fiyatlı 'parça evleri' kimler satın alabilecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.