Tekirdağ'da Kötü Koku Şikayetleri Üzerine İnceleme Başlatıldı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nden yayılan kötü kokular üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler, Çorlu Deresi ve atık su deşarjı bulunan işletmelerde numune alarak kötü kokunun kaynağını araştırıyor.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yayılan kötü kokular üzerine inceleme başlatıldı.
Vatandaşların, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nden çevreye kötü kokular yayıldığı yönünde şikayette bulunması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, Çorlu Deresi ile atık su deşarjı bulunan işletmelerde yaptıkları incelemenin ardından dereden numune aldı.
Bölgede faaliyet gösteren 10 işletmeyi kontrol eden ekipler, bazı işletmelerden atık su örnekleri alarak inceleme başlattı.
Kötü kokunun nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel