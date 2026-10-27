Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı, sürücü yaralandı

Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüjdeki elektrik direğine çarptı, araçta sıkışan kadın sürücü yaralandı. İlk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı, itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
TEKİRDAĞ'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki elektrik direğine çarptığı kazada araçta sıkışan kadın sürücü O.T., yaralandı.
Kaza saat 14.30 sıralarında Süleymanpaşa ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. O. T. yönetimindeki 22 FE 742 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje ardından da elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle O.T., otomobilde sıkıştı. Sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen bir doktor yaptı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı otomobilden çıkarılan O.T., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.