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Tekirdağ'da Kiraz Festivali Demet Akalın ve Sakiler konseriyle sona erdi

Tekirdağ'da Kiraz Festivali Demet Akalın ve Sakiler konseriyle sona erdi
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Tekirdağ'da düzenlenen 60. Uluslararası Kiraz Festivali'nin son gününde Sakiler ve Demet Akalın sahne alarak vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Tekirdağ'da 60. Uluslararası Kiraz Festivali'nin son gününde müzik grubu Sakiler ve Demet Akalın sahne aldı.

Süleymanpaşa Belediyesince sahil dolgu alanında düzenlenen festival etkinlikleri kapsamında ilk olarak Sakiler konser verdi.

Grup, seslendirdiği sevilen şarkılarla festivale katılanlara keyifli anlar yaşattı.

Ardından sahneye çıkan Demet Akalın da sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser boyunca vatandaşlar şarkılara eşlik etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konserin ardından yaptığı konuşmada, 4 gün süren festivalde vatandaşların doyasıya eğlendiğini söyledi.

Dolu dolu güzel bir festivali geride bıraktıklarını belirten Nallar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konser sonunda müzik grubu Sakiler ve Demet Akalın'a sepette kiraz ve çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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