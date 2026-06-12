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Tekirdağ Ritmi Ahenk Grubu Kiraz Festivali'nde sahne aldı

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Tekirdağ Ritmi Ahenk Grubu, 60. Uluslararası Kiraz Festivali'nde konser verdi. Belediye Başkanı Volkan Nallar, festivalin açılışını yaparak katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatacaklarını belirtti. Festival 14 Haziran'da sona erecek.

Tekirdağ Ritmi Ahenk Grubu, 60. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında konser verdi.

Süleymanpaşa ilçesindeki festival alanında sahne alan grup, seslendirdiği eserler ve ritim performanslarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Katılımcılar, konser boyunca çalınan eserlere eşlik ederek eğlendi.

Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonrası yaptığı konuşmada, festivalin açılışını yaptıklarını ve katılımcıların unutulmaz bir festivale tanıklık edeceklerini söyledi.

Nallar, konser sonunda gruba çiçek ve kiraz sepeti verdi.

Çeşitli etkinlikler ve konserlerle sürecek festival, 14 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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