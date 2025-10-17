Haberler

Tekirdağ'da Kediye Çarpmamak İçin Fren Yapan Araç, Arkadan Gelen Kamyonete Çarptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde aniden yola çıkan kediyi ezmemek için fren yapan otomobile, arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde aniden yola çıkan kediyi ezmemek duran otomobile, arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ-İstanbul karayolu üzerinde meydana geldi. Candak Ocak (59), sürücülüğünü yaptığı 34 UB 7824 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, önüne aniden kedi çıktı. Kediye çarpmamak için fren yapan Ocak'ın kullandığı otomobile, bu sırada arkadan gelen Selman Toruk'un yönetimindeki 59 AR 361 plakalı kamyonet çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Handan Ocak (60), hafif şekilde yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Handan Ocak, ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Şafak TAŞOYAR / MARMARAEREĞLİSİ (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi

Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.