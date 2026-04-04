Tekirdağ'da 'Keçi Peyniri Tadım Yarışması' düzenlendi

Tekirdağ'da "en güzel keçi peyniri"nin belirlendiği tadım yarışması düzenlendi.

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen küçükbaş hayvancılık festivalinde, 9 üreticiye ait keçi peynirleri vatandaşların beğenisine sunuldu.

Stantta sergilenen ve numaralandırılan peynirler katılımcılara tattırıldı. Vatandaşlar, tercih ettikleri peynirin numarasını yazarak oylarını kullandı.

Tadım yapan vatandaşlardan Arif Kızıl, verilen emeklerin çok büyük olduğunu söyledi. Peynirlerin hepsinin birbirinden güzel olduğunu vurgulayan Kızıl, puanlama yapmakta zorlanacağını ifade etti.

Yaklaşık 3 saat süren oylamanın ardından yapılan sayımda, Feray Zambak'a ait keçi peyniri birinci seçildi.

Zambak, birincilikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek oy verenlere teşekkür etti.

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Yıldız da üreticilerin emek verdiğini ve güzel bir yarışma düzenlendiğini belirtti.