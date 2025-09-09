Haberler

Tekirdağ'da Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Tekirdağ'da Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 5 gündür denizde kaybolan B.D. için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Dalgıç ekipler, kaybolan kadının bulunması için yeniden harekete geçti.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizde kaybolan kadını arama çalışmaları 5 gündür devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarına dün gece ara veren ekipler, denizde kaybolan B.D'yi bulmak için sabah saatlerinde çalışmalarına yeniden başladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 50 kişiden oluşan ekip ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıç ekipleri denizde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniçiftlik Mahallesi'nde 5 gün önce denize giren B.D. (54) gözden kaybolmuştu. İhbar üzerine bölgede ekiplerce arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
