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Tekirdağ'da kaybolan gemi personeli için arama çalışmaları sürüyor

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MARMARA Denizi'nin Tekirdağ'a bağlı Şarköy ilçesi açıklarında, Liberya bandıralı gemiden düşüp kaybolduğu düşünülen Hindistan uyruklu personel Ganesh Govind'i (22) arama çalışmaları ikinci günde de sürüyor. Çalışmalara Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bot ve 11 personel eşlik ediyor.

MARMARA Denizi'nin Tekirdağ'a bağlı Şarköy ilçesi açıklarında, Liberya bandıralı gemiden düşüp kaybolduğu düşünülen Hindistan uyruklu personel Ganesh Govind'i (22) arama çalışmaları ikinci günde de sürüyor. Çalışmalara Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bot ve 11 personel eşlik ediyor.

Olay, dün akşam saatlerinde, Şarköy açıklarında meydana geldi. Bölgede 6 numaralı demirleme sahasında bulunan Liberya bayraklı gemi Rui Fu Sheng'in kaptanı, Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bölge Liman Başkanlığı'na gemide görevli personel Ganesh Govind'in kaybolduğu ihbarında bulundu. Ekipler, kaptanın ifadesine başvurdu. Gemi kaptanı, en son saat 10.40'ta gördüğü Govind'in saat 19.15 sıralarında gemide olmadığını fark ettiklerini anlattı. Ekipler, gemiden düştüğü şüphesi üzerinde durulan Govind'i arama çalışması başlattı. Çalışmalarda 2'si sahil güvenlik, 1'i Kıyı Emniyet'e ait olmak üzere 3 botla gün boyu devam etti. Gece saatlerinde ara verilen arama çalışmaları bugün yeniden başlatıldı. Geniş alanda devam eden aramaların 2 sahil güvenlik botu ve 11 personelle sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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