Tekirdağ'da Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Tekirdağ'da Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Tekirdağ'da denizde kaybolan 14 yaşındaki S.İ'yi bulmak için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce dalgıç ekipler tarafından kıyıya çıkarılan A.Y. hastaneye kaldırılırken, S.İ'ye ulaşmak için hem denizde hem de karada tarama yapılıyor.

Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarına dün gece saatlerinde ara veren ekipler, denizde kaybolan S.İ'yi bulmak için yeniden çalışma başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıç ekiplerle denizde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Karada da 30 kişilik AFAD ekibi kıyı şeridinde tarama çalışması yapıyor.

Çocuğun yakınları da bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

S.İ. (14) ve A.Y. (14), Yat Limanı mevkisinde dün denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti.

Dalgıç polisler tarafından kıyıya çıkarılan A.Y, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmış, S.İ'yi bulmak için arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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