Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ'da Karabağ Zaferi'nin 6. yılı kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da Karabağ Zaferi'nin 6. yılı kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da üniversite öğrencileri, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Tekirdağ'da üniversite öğrencileri, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan öğrenciler, Yılmaz Büyükerşen Caddesi'nde yürüyüş yaparak "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Azerbaycan" sloganları attı.

Yürüyüşe çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Yürüyüşün ardından şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Grup adına konuşan Asad Agheyev, Karabağ Zaferi'ni gururla kutladıklarını söyledi.

Yaklaşık 30 yıl boyunca kendi topraklarına hasret kaldıklarını belirten Agheyev, 44 gün süren Karabağ Savaşı'nda her aileden bir şehit verildiğini ifade etti.

Agheyev, şehitleri saygı ve minnetle andıklarını, Karabağ Zaferi'ni her yıl coşkuyla kutladıklarını kaydetti.

Etkinliğe katılan Aysu Aliyeva da Karabağ Zaferi'ni bu yıl da coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Kaynak: AA
Aliağa'daki korkunç patlamayı anlattı: Tırı bile salladı

İzmir'deki korkunç patlamayı anlattı: Tır bile sallandı
Antalya'da aile faciası! Önce anne-babasını vurdu, ardından intihar etti

Antalya'da kahreden aile faciası! Önce anne-babası, ardından kendisi
Yeni evli çiftin 1,5 milyon liralık düğün altınlarını 12 dakikada çaldılar! Dolmuşla gelen 2 kadın 13 gündür yakalanamadı

Düğün altınlarını 12 dakikada çaldılar! Kamera her şeyi kaydetti
Menajeri duyurdu: Batrakov için görüşmeler resmen başlıyor

Menajeri duyurdu: Batrakov için görüşmeler resmen başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar'da dev petrol keşfi müjdesi! 135 milyon varil

Erdoğan müjdeyi verdi! İki yerde daha keşfedildi, üretim başladı
Bolu'da vatandaşlar 100 liraya düşen palamuta akın etti

Haberi duyan soluğu tezgahın başında aldı! Sudan ucuz

Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi12

Parti parti dolaşıyor! Başkanın yeni rotası belli oldu
Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı33

163 milyon TL'yi nereden buldular? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Polis 'Alkol haram, içme' dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu12

Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu