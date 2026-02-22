Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

TEKİRDAĞ'da etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Tekirdağ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Ganos Dağı, Süleymanpaşa, Malkara, Şarköy ve Hayrabolu ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Özellikle Ganos Dağı ve etekleri beyaza büründü. Kar yağışının yüksek kesimlerde yer yer etkili olması bekleniyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla kaplanan yolların açık kalması için iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı