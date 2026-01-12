Haberler

Tekirdağ beyaza büründü, vatandaşlar karın keyfini çıkardı
Güncelleme:
Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı, kentte güzel görüntüler oluşturdu. Özellikle meydanlar ve sahil boyunca beyaz örtüyle kaplandı. Çocuklar kar topu oynayarak eğlendi, vatandaşlar manzarayı kaydetti.

Tekirdağ'da etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde güzel görüntüler oluştu.

Kent merkezinde kar yağışıyla özellikle Atatürk ve Hasan Ali Yücel meydanları ile sahil dolgu alanı beyaza büründü.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, meydanlarda ve açık alanlarda kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.

Bazı vatandaşlar ise oluşan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kar yağışının öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan Necdet Çakır, AA muhabirine, uzun süreden bu yana kar yağışını beklediklerini söyledi.

Uyandıklarında her yerin bembeyaz olduğunu gördüklerini ifade eden Çakır, "Torunumu aldım, hemen sahile indik. Kar topu oynadık, kardan adam yapmaya çalıştık. Okullar da tatil oldu ve torunum bugün çok mutlu. İnşallah uzun süre yağar." dedi.

6 yaşındaki Uluç Sevindik de kar yağışına çok sevindiğini belirtti.

Kahvaltı etmesinin ardından hemen dışarı çıktığını dile getiren Sevindik, arkadaşlarını beklediğini ve onlarla birlikte oynamak istediğini anlattı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
