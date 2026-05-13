Tekirdağ'da kanola tarlaları gelinciklerle renklendi

Tekirdağ'da sarıya bürünen kanola tarlalarında açan kırmızı gelincikler güzel görüntüler oluşturdu.

Kent genelindeki geniş tarım arazilerini kaplayan kanola tarlaları, baharın etkisiyle sarıya boyanırken, tarlalar arasında kendiliğinden yetişen gelincikler manzaraya ayrı renk kattı.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde güneş ışığının etkisiyle daha dikkat çekici hale gelen görüntüler, bölgeden geçen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Fotoğraf tutkunları da sarı kanolalar ile kırmızı gelinciklerin oluşturduğu renk uyumunu görüntülemek için tarlalara geliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, doğal güzellikler ve kırsal turizmin her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Kente gelen ziyaretçilerin rengarenk tarlalarla karşılandığını belirten Karaküçük, sarı ve kırmızının doğayla bütünleşen uyumunun eşsiz manzaralar oluşturduğunu ifade etti.