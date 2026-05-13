Haberler

Tekirdağ'da kanola tarlaları gelinciklerle renklendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'daki sarıya bürünen kanola tarlalarında açan kırmızı gelincikler, bölgedeki doğal güzellikleri ve kırsal turizmi artırıyor. Güneş ışığı altında göz kamaştıran bu görüntüler, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.

Tekirdağ'da sarıya bürünen kanola tarlalarında açan kırmızı gelincikler güzel görüntüler oluşturdu.

Kent genelindeki geniş tarım arazilerini kaplayan kanola tarlaları, baharın etkisiyle sarıya boyanırken, tarlalar arasında kendiliğinden yetişen gelincikler manzaraya ayrı renk kattı.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde güneş ışığının etkisiyle daha dikkat çekici hale gelen görüntüler, bölgeden geçen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Fotoğraf tutkunları da sarı kanolalar ile kırmızı gelinciklerin oluşturduğu renk uyumunu görüntülemek için tarlalara geliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, doğal güzellikler ve kırsal turizmin her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Kente gelen ziyaretçilerin rengarenk tarlalarla karşılandığını belirten Karaküçük, sarı ve kırmızının doğayla bütünleşen uyumunun eşsiz manzaralar oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak

Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Çin'e giderken 'Maduro eşofmanı' giydi! Tepkiler peş peşe geldi

Rubio’dan Çin’de olay yaratan tercih! Kıyafeti tepki topladı
Eşekle kaçan hırsıza verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Eşekle kaçan hırsıza verilen cezanın gerekçesi açıklandı
İran'dan uluslararası topluma çağrı: Tarihin doğru tarafında yer alacak ahlaki cesareti bulun

Tarihin doğru tarafında yer alacak ahlaki cesareti bulun
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu

Casusluk davasında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
Icardi Galatasaray defterini kapattı

Beklenen son gerçekleşti!

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maç sonu oturup ağladı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?