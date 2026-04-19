Tekirdağ'da kanola tarlasında foto safari düzenlendi

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen foto safari etkinliği, kanola tarlalarının sarı rengine bürünmesiyle gerçekleştirildi. Fotoğraf tutkunları, Marmaraereğlisi ilçesinde bir araya gelerek bu doğal güzellikleri ölümsüzleştirmeye çalıştı.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, kenti sarıya bürüyen kanola tarlalarında foto safari etkinliği gerçekleştirildi.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği ve Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği üyeleri Turizm Haftası kapsamında Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Kanola tarlasında sarının tonlarını fon yapan fotoğraf tutkunları, en güzel kareyi yakalamaya çalıştı.

Marmaraereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kuru, AA muhabirine, fotoğraf tutkunlarını ilçede ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

İlçenin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü aktaran Kuru, ilçenin birçok noktasının kanolaların açmasıyla sarıya boyandığını dile getirdi.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi Erdal Sarıgül de kanolaların açmasıyla tarlaların rengarenk olduğunu belirtti.

Sarıgül, kanola tarlalarının doğal bir fotoğraf stüdyosu olduğunu ifade ederek, fotoğrafçılarda kanolaların çiçek açmasıyla bu güzellikleri kadrajına yansıtmaya çalıştığını aktardı.

Fotoğraf tutkunu Sevim Fidan ise fotoğrafçılar için kanola tarlalarında fotoğraf çekmenin en güzel zamanları olduğunu, fotoğraf tutkunlarının bu güzellikleri görmeye gelmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
