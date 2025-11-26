Tekirdağ'da Kamyonet Minibüse Çarptı: İki Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonetin minibüse çarparak takla atığı kazada F.K. ile eşi E.K. yaralandı.

Kaza, Sağlık Mahallesi Edirne Bulvarı üzerinde meydana geldi. F.K.'nin kullandığı 34 BHR 410 plakalı kamyonetin hakimiyetini kaybetmesi üzerine önünde seyreden A.B.S. yönetimindeki minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonet takla atarak iş yerinin bahçesine girdi. Kazada F.K ile yanındaki eşi E.K. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonet ise vinç yardımı ile bahçeden kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),