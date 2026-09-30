Tekirdağ'da kamp alanında park halindeki karavan yangında kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'da kamp alanında park halindeki karavan yangında kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Bahçelievler Mahallesi'nde kamp alanında park halindeki karavanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında karavan kullanılamaz hale geldi.
Tekirdağ'da karavanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'nde kamp alanında park halindeki karavanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, karavan kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA