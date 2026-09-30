Haberler

Tekirdağ'da kamp alanında park halindeki karavan yangında kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Bahçelievler Mahallesi'nde kamp alanında park halindeki karavanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında karavan kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'da karavanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde kamp alanında park halindeki karavanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, karavan kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı

Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortada kalan Mauro Icardi sessizliğini bozdu

Ortada kalan Icardi bombayı patlattı
Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji kodu vererek uyardı
Trump, resmi evraklarda 'süper zeka' ifadesini zorunlu kılan kararnameyi imzaladı

Trump, yapay zekanın adını resmen değiştirdi! Artık bu isimle anılacak
'Gençlik nereye gidiyor' dedirten görüntü

"Gençlik nereye gidiyor" dedirten görüntü
61 yaşındaki adam kadın iç çamaşırlarıyla apartmanda yakalandı

Mide bulandıran görüntü kameraya yansıdı! 61 yaşındaki adam...
Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı

Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı
Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler