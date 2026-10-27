Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ'da kaldırıma ve direğe çarpan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da kaldırıma ve direğe çarpan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı Haber Videosunu İzle
Tekirdağ'da kaldırıma ve direğe çarpan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Bahçelievler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırıma, ardından elektrik direğine çarptı. Araçta sıkışan sürücüye yoldan geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı; sağlık ekiplerince çıkarılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da kaldırıma ve elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

O.T'nin kullandığı 22 FE 742 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, ardından elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücüye, yoldan geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Kadının başına silah dayadı! Polis gözünün yaşına bakmadı

Silahını kadının başına dayadı! Sonrası hiç beklediği gibi olmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'da biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu

Hikayesiyle Türkiye’yi ekrana kilitleyen Hamid’in babası belli oldu
Motosiklet sürücüsü feci kazada can verdi! 10 yıl önce ağabeyi de motosiklet kazasında ölmüş

Motosikletlinin ölümünde kahreden detay! 10 yıl sonra aynı kader
Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...

Brown'dan olay sözler: Galatasaraylılar böyle kadın gibi...
Meteoroloji'den yeni uyarı! 4 kişinin can verdiği Antalya da listede

Meteoroloji'den yeni uyarı! 4 kişinin can verdiği ilimiz de listede
Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı

Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma
Türk aileyi kapıdan içeri sokmadılar! İşte şaşırtan kuralın detayları

Türk aileyi kapıdan içeri sokmadılar! İşte şaşırtan kuralın detayları
Husiler'in ateşlediği havan mermisi, bir evin duvarını delerek içeri düştü

Duvarı delip halının üzerine düştü! Evdekiler resmen kabusu yaşadı