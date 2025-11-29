Tekirdağ'da Kadın Yasal Hakları Eğitimi Konferansı Düzenlendi

Tekirdağ'da "kadın yasal hakları eğitimi" konulu konferans düzenlendi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Temsilciliğince, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Avukat Aybüke Kevser Kodaz bir sunum yaptı.

Kodaz, Türk Medeni Kanunu, İş Kanunu, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik yasal haklarla ilgili polislere bilgi verdi.

KADEM İl Temsilcisi Sümeyye Tekin de kadın haklarıyla ilgili güncel konularda bilgilendirme yaptı.