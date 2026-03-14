Tekirdağ'da çiftlik evinde silah, sahte içki, uyuşturucu ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde jandarmanın çiftlik evine düzenlediği operasyonda ruhsatsız silahlar, sahte içki, uyuşturucu ele geçirildi; şüpheli F.Ö. (56) tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, kırsal Tepeköy Mahallesi'nde F.Ö.'ye ait çiftlik evinde ruhsatsız silahlar, sahte içki ve kaçak ürünler bulunduğu belirlendi. Adrese baskın düzenleyen jandarma ekiplerinin yaptığı aramada, bir noterliğe ait mühür ve 2 kaşe, 140 gram esrar, 50 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma kağıdı, hassas terazi, sahte 70 litre rakı, 355 litre şarap, üzüm sıkma makinesi, kaynatma kazanı, tank ve ocağı, basınçlı tank ve damıtma aparatı, ruhsatsız 1 tabanca, 3 av tüfeği, havalı tüfek, 180 tabanca mermisi, 52 tüfek fişeği, Mp5 makineli tabanca şarjörü, termal kamera, tarihi eser niteliğinde hançer ele geçirildi. Çiftlik sahibi F.Ö ile Afganistan uyruklu kaçak göçmen gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ö. tutuklanırken, kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

