Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Ergene, Saray ve Çerkezköy ilçelerinde yeni itfaiye istasyonları inşa ederek acil durumlara daha hızlı müdahale etmeyi hedefliyor. Ayrıca, Şarköy'deki yeni istasyonun açılışı için hazırlıklar yapılıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince itfaiye istasyon sayısı artırılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ergene, Saray ve Çerkezköy ilçelerinde yapımı devam eden itfaiye istasyonlarıyla acil durumlara daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi hedefleniyor.

Şarköy ilçesinde yapımı tamamlanan itfaiye istasyonunun ise yakın zamanda hizmete girmesi planlanıyor.

Yeni istasyonların faaliyete geçmesiyle, yangın, trafik kazası ve doğal afetlere müdahale sürelerinin kısaltılması amaçlanıyor.

Nallar, çalışmaları inceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Çiftlikönü Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını inceleyen Nallar, personelden bilgi aldı.

Nallar, yol yapım çalışmalarını kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.

Mahalle sakinleriyle görüşen Nallar, planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kır - Güncel
Rusya, Ukrayna'da 2 şehri ele geçirdi

Putin'i mest eden gelişme! Rusya 2 şehri resmen ele geçirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın
Kocasının öldürmeye kalktığı genç kadın ölümden böyle kaçmış

Genç kadının, ölümden kaçtığı anlar kamerada
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın
Bakanlık gün verip uyardı! 23 ile kuvvetli kar yağışı geliyor

Bakanlık gün verip uyardı! 23 ile kuvvetli kar yağışı geliyor
Dünyada vakalar azalıyor, Türkiye'de ise HIV artıyor

Dünya genelinde vakalar azalırken Türkiye'deki tablo korkuttu