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Tekirdağ’da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Tekirdağ’da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde inşaatta çalıştığı sırada iskeleden düşen işçi ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde inşaatta çalıştığı sırada iskeleden düşen işçi ağır yaralandı.

Malkoçoğlu Caddesi'nde yapımı devam eden bir inşaatın 4'üncü katındaki iskelede sıva yapan M.B. (26), henüz belirlenemeyen nedenle bir kat aşağıdaki iskeleye düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan M.B. tedavi altına alındı.

İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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