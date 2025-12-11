Tekirdağ'da "İlden ile Gönülden Gönüle Türkülerimiz" konseri düzenlendi
Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen konserde, Türk Halk Müziği Korosu farklı yörelere ait türküler seslendirdi. Konser, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve Vali Recep Soytürk ile diğer protokol üyeleri katıldı.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Saffet Acat yönetimindeki koro farklı yörelere ait eserleri seslendirdi.
Konseri izleyen Vali Recep Soytürk, sanatçılara teşekkür ederek şef Acat'a çiçek takdim etti.
Konsere, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bünyamin Örnek, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku ve vatandaşlar katıldı.
