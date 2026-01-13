Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 10 Ocak İdareciler Günü dolasısıyla ilde görev yapan mülki idare amirleriyle bir araya geldi.

Süleymanpaşa Kaymakamlığında düzenlenen programa Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, vali yardımcıları ve eşleri, kaymakamlar ve eşleri ile il genelinde görev yapan idareciler katıldı.

Soytürk, burada yaptığı konuşmada, mülki idare amirlerinin günlerini kutlayarak görevlerinde başarı diledi.

Vali Soytürk muhtarlarla bir araya geldi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Soytürk, Altınova, Barbaros, Çınarlı, Ertuğrul, Karadeniz, Kumbağ, Topağaç, Vatan, Yavuz ve 100. Yıl mahalle muhtarlarını makamında kabul etti.

Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Soytürk, yerel yönetimlerle iş birliği içinde hareket etmeye devam edilerek mahallelerdeki ihtiyaçların daha hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı vatandaşlarla bir araya geldi

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Turanlı, Malkara ilçesi Hacıevhat Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Emniyetin yaptığı çalışmaları anlatan Turanlı, her zaman sahada olmaya devam ettiklerini belirtti.