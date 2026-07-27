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Tekirdağ'da hava kirliliği cezası 15 milyon TL

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Tekirdağ'da yılın ilk yarısında hava kirliliği denetimlerinde mevzuata aykırı faaliyet gösteren 29 işletmeye toplam 15 milyon 266 bin 825 lira idari para cezası kesildi, 12 işletmenin faaliyeti durduruldu.

Tekirdağ'da yılın ilk yarısında hava kirliliğine yönelik gerçekleştirilen çevre denetimlerinde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere, 15 milyon 266 bin 825 lira idari ceza uygulandı.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çevre denetimleri kapsamında hava kirliliğine ilişkin yapılan incelemelerde 29 işletme hakkında idari yaptırım kararı verildi.

Denetimlerde çevre mevzuatına aykırılık tespit edilen işletmelere 15 milyon 266 bin 825 lira idari ceza uygulandı, 12 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

Hava kirliliğine yönelik denetimlerin, çevrenin ve halk sağlığının korunması amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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