Tekirdağ'da Hatıra Bahçesi Kuruldu!

Tekirdağ'da 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Kartaltepe Tabiat Parkı'nda hatıra bahçesi kuruldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Zübeyde Hanım Çocuk Sevgi Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar ve kurum çalışanları fidan dikti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, etkinliğin doğaya ve geleceğe umut olmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Hatıra bahçesine dikilen fidanların dayanışma ve paylaşma ruhunu yansıttığını ifade eden Özdemir, "Çocukların sevgisi ve emeğiyle toprakla buluşan her fidan, kayıpların ardından yeşeren yaşam umudunu, aile olmanın gücünü ve doğayı koruma sorumluluğunu simgeliyor." dedi.

Programa, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Gökay İnal da katıldı.