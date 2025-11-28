Tekirdağ'da Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Semineri düzenlendi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından "Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Semineri" düzenlendi.

Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki seminerde, koruyucu aileliğin yalnızca bir çocuğa yuva açmak değil, aynı zamanda toplumun dayanışma kültürünün bir yansıması olduğunu söyledi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, belediyenin koruyucu aile farkındalığına yönelik düzenlediği etkinliklerin olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, son programdan sonra bir ailenin koruyucu aile olmak için başvuruda bulunduğunu aktardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir de koruyucu aileliğin çocukların gelişimi için büyük önem taşıdığını ifade ederek, Türkiye genelinde 10 binden fazla koruyucu aile bulunduğunu kaydetti.

Özdemir, Tekirdağ'da 173 çocuğun koruyucu aile yanında hizmet aldığını, 155 ailenin aktif olarak bu modele destek verdiğini bildirdi.

Programda "Aile Yılı" kapsamında hazırlanan tanıtım filmleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın koruyucu aileliğe ilişkin mesajlarının yer aldığı videolar gösterildi.

Koruyucu ailelerin deneyimlerini aktardığı sunumların yapıldığı etkinlikte Güner ve Yıldız aileleri de sahneye çıkarak sürece dair tecrübelerini paylaştı.

Seminere Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal'ın eşi Arzu Gürdal, ilçe protokolü, koruyucu aileler ve davetliler katıldı.