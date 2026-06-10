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Tekirdağ'da genç gönüllüler kiraz hasadına katıldı

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Tekirdağ Gençlik Merkezi gönüllüleri, Bağcılık Araştırma Enstitüsü'ne ait kiraz bahçesinde düzenlenen 'Gönüllü Hasat Etkinliği'nde bir araya gelerek tarımsal üretim süreçlerini yerinde gözlemledi.

TEKİRDAĞ Gençlik Merkezi gönüllüleri, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne ait kiraz bahçesinde düzenlenen hasat etkinliğinde bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Gönüllü Hasat Etkinliği' kapsamında gerçekleştirilen programda gençler, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne ait bahçede kiraz toplama çalışmalarına katılarak tarımsal üretim süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca enstitü yetkilileri tarafından gönüllülere kiraz yetiştiriciliği, bakım süreçleri ve üretim aşamaları hakkında bilgi verildi. Tekirdağ Gençlik Merkezi gençlik lideri Ümit Kühram, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençleri tarım faaliyetleriyle buluşturmak amacıyla çeşitli projeler hayata geçirdiğini belirtti. 'Gönüllü Hasat Etkinliği' sayesinde gençlerin üretim süreçlerini yakından tanıma imkanı elde ettiğini ifade eden Kühram, tarımsal üretimin önemine dikkat çekmek ve gençlerde farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Kühram, gençlerin doğayla iç içe vakit geçirirken emek, üretim ve alın terinin değerini daha iyi anlama fırsatı bulduğunu dile getirerek, etkinliğe katkı sunan kurumlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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