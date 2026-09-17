Tekirdağ'da 'Gazze'de Öğrenci Olmak, Akademik Hayat ve Direniş' paneli düzenlendi

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) " Gazze'de Öğrenci Olmak, Akademik Hayat ve Direniş" paneli gerçekleştirildi.

Bilim İletişim Ofisi tarafından "Gazze İçin Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Gazze'deki yükseköğretimin durumu ele alındı.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'deki yükseköğretim kampüslerinin çoğunun zarar gördüğünü, çok sayıda akademisyen ve öğrencinin eğitim hayatının kesintiye uğradığını belirtti.

Şahin, Gazze'de yaşanan acıya hiçbir zaman sessiz kalmadıklarını, orada yaşananların bir an önce sona ermesini beklediklerini dile getirdi.

Akademisyenlerin sunumlarının ardından panel sona erdi.

Panele, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, İl Müftü Yardımcısı Yusuf Bektaş, Tekirdağ İHH Başkanı Süleyman Çalışkan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA