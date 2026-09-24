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Tekirdağ'da Ganos Dağı'na kurulan fotokapan karacaları görüntüledi

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Tekirdağ'da yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağı'ndaki ormanlık alana hayvanseverler tarafından fotokapan kuruldu. Fotokapana yansıyan görüntülerde karacaların orman içinde dolaştığı anlar yer aldı.

Tekirdağ'da ormana yerleştirilen fotokapanla karacalar görüntülendi.

Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağı'ndaki ormanlık alana fotokapan kuruldu.

Fotokapana yansıyan görüntülerde, karacaların orman içinde dolaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA
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