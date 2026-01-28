Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Haberler

Tekirdağ'da Ganos Dağı'ndaki ormanlık alana kurulan fotokapan sayesinde karaca, çakal, tilki ve yaban domuzu gibi hayvanlar doğal ortamlarında görüntülendi.

Tekirdağ'da ormanlık alana kurulan fotokapana, karaca, çakal, tilki ve yaban domuzu görüntüleri yansıdı.

Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağı'nda ormanlık alana fotokapan kuruldu.

Karaca, çakal, tilki ve yaban domuzları, fotokapan sayesinde doğal ortamlarında görüntülendi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
