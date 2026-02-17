Ganos Dağı'ndaki yaban hayatı fotokapana yansıdı
Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerine yerleştirilen fotokapana, ormanda gezinen bir kurt ile iki karacanın görüntüleri yansıdı. Doğa tutkunları ve hayvanseverler, bölgedeki yaban hayatını gözlemlemek amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdi.
Doğa tutkunları ve hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla bölgeye fotokapan yerleştirildi. Ormanda gezinen bir kurt ile iki karacanın görüntüleri, fotokapana yansıdı. Elde edilen görüntüler, bölgedeki yaban hayatının varlığını bir kez daha ortaya koydu.
