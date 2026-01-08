Haberler

Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, balıkçılar denize açılamadı

Tekirdağ'da etkili olan fırtına, Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki eğitim uçuşlarının iptaline ve balıkçıların denize açılamamasına neden oldu. Fırtınadan dolayı yol üzerinde ağaç devrilmesi olayları da gerçekleşti.

TEKİRDAĞ'da etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı uyarının ardından Tekirdağ'da sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki Halk Eğitim Merkezi önünde bir ağaç fırtınadan yola devrildi. Devrilen ağaç, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Fırtına nedeniyle Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki balıkçılar denize açılamadı. Teknelerini barınağa çeken balıkçılar, fırtınanın dinmesini bekliyor.

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN- Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
