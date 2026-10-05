Tekirdağ'da fırtına etkisini yitirince 6 şilep ve tanker seyrine devam etti

Tekirdağ'da fırtına etkisini yitirince 6 şilep ve tanker seyrine devam ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da fırtına etkisini yitirince sahile demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ve tanker seyrine devam etti. Olumsuz hava yüzünden denize açılamayan balıkçılar da rüzgar dinince yeniden denize açıldı.
Tekirdağ'da fırtınanın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ve tanker, hava koşullarının iyileşmesiyle seyrine devam etti.
Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da rüzgarın etkisini yitirmesiyle yeniden avlanmak için denize açıldı.
Kaynak: AA