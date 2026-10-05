Tekirdağ'da fırtına etkisini yitirince 6 şilep ve tanker seyrine devam etti

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Tekirdağ'da fırtınanın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ve tanker, hava koşullarının iyileşmesiyle seyrine devam etti.

Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da rüzgarın etkisini yitirmesiyle yeniden avlanmak için denize açıldı.

Kaynak: AA