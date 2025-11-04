Haberler

Tekirdağ'da Filistin İçin Kermes Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da sivil toplum kuruluşları tarafından 'Filistin'in yaralarını birlikte saralım' sloganıyla düzenlenen kermeste el emeği ürünler ve gıda stantları yer aldı. Kermesten elde edilen gelirlerin tamamı Filistin'e bağışlanacak.

Tekirdağ'da ' Filistin'in yaralarını birlikte saralım' kermesi

TEKİRDAĞ'da faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, ' Filistin'in yaralarını birlikte saralım' sloganıyla kermes düzenledi.

Süleymanpaşa ilçesindeki Hasan Ali Yücel Meydanı'nda kurulan kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sivil toplum kuruluşları öncülüğünde gerçekleştirilen ' Filistin'in yaralarını birlikte saralım' etkinliğinde, el emeği ürünler ve gıda stantları yer aldı. Kermesten elde edilen tüm gelirlerin Filistin'e bağışlanacağı belirtildi.

Kermese katılan Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök, "Tekirdağlı hanımefendilerin iyiliğe gönüllü olanların, sivil toplum kuruluşlarının hep birlikte gönül gönüle vererek Filistinli kardeşlerimizin yararına düzenledikleri bir kermes etkinliğindeyiz. Bu duyarlılıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İyilik dünyayı güzelleştirecek. İyilik yeryüzünde egemen oluncaya kadar bizler daha fazla duyarlı olacağız. Daha fazla gönüllü olacağız, bu güzel mütevazi çalışmanın güzel neticeler vermesini diliyorum" dedi.

İHH Tekirdağ Şube Başkanı Süleyman Çalışkan, kadın gönüllülerin Gazze yararına bir hayır çarşısı düzenlediklerini söyledi. Çalışkan, "Bizim milletimiz Gazze konusunda 7'den 70'e hassas ve duyarlı bir şekilde elinden geleni yapıyor. Bu insanların ellerinden bu geliyor bunu yapıyorlar. İnşallah devletlerden de Gazze'deki savaşın, soykırımın durdurulması, barış anlaşmasındaki istikrarın sürdürülmesi noktasında duyarlılık bekliyoruz. İnşallah bu zulüm bitecek ve dünya refaha kavuşacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.