Tekirdağ'da Filistin İçin Kermes Düzenlendi

Tekirdağ'da ' Filistin'in yaralarını birlikte saralım' kermesi

TEKİRDAĞ'da faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, ' Filistin'in yaralarını birlikte saralım' sloganıyla kermes düzenledi.

Süleymanpaşa ilçesindeki Hasan Ali Yücel Meydanı'nda kurulan kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sivil toplum kuruluşları öncülüğünde gerçekleştirilen ' Filistin'in yaralarını birlikte saralım' etkinliğinde, el emeği ürünler ve gıda stantları yer aldı. Kermesten elde edilen tüm gelirlerin Filistin'e bağışlanacağı belirtildi.

Kermese katılan Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök, "Tekirdağlı hanımefendilerin iyiliğe gönüllü olanların, sivil toplum kuruluşlarının hep birlikte gönül gönüle vererek Filistinli kardeşlerimizin yararına düzenledikleri bir kermes etkinliğindeyiz. Bu duyarlılıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İyilik dünyayı güzelleştirecek. İyilik yeryüzünde egemen oluncaya kadar bizler daha fazla duyarlı olacağız. Daha fazla gönüllü olacağız, bu güzel mütevazi çalışmanın güzel neticeler vermesini diliyorum" dedi.

İHH Tekirdağ Şube Başkanı Süleyman Çalışkan, kadın gönüllülerin Gazze yararına bir hayır çarşısı düzenlediklerini söyledi. Çalışkan, "Bizim milletimiz Gazze konusunda 7'den 70'e hassas ve duyarlı bir şekilde elinden geleni yapıyor. Bu insanların ellerinden bu geliyor bunu yapıyorlar. İnşallah devletlerden de Gazze'deki savaşın, soykırımın durdurulması, barış anlaşmasındaki istikrarın sürdürülmesi noktasında duyarlılık bekliyoruz. İnşallah bu zulüm bitecek ve dünya refaha kavuşacak" diye konuştu.