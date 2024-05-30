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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmasında 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, Adalet Bakanlığı personel alımlarına başvuruda bulunan adayların örgüt mensupları tarafından kodlandığı belirlendi.

TEKİRDAĞ'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmalarına yönelik soruşturmasında, 2012-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı personel alımlarına başvuruda bulunan adayların alım önceliklerine göre örgüt mensupları tarafından kodlandığı belirlendi. Bu kişilere referans olan şüphelilerin bilgilerinin bulunduğu dijital materyalde yapılan incelemede 7 şüphelinin Tekirdağ'da ikamet ettiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 7 şüpheli ile kentte FETÖ/PDY adına güncel faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 kişi olmak üzere 8 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Adalet Bakanlığı Tekirdağ Terör Hukuk Politika Güncel Haberler

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