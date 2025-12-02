Haberler

Tekirdağ'da Feci Kaza: İki infaz Memuru Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Feci Kaza: İki infaz Memuru Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'da Feci Kaza: İki infaz Memuru Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Tekirdağ-Malkara karayolunda meydana gelen kazada infaz koruma memuru Mehmet Sadi Genç ve kardeşi Semih Genç yaşamını yitirdi. Kaza sonrasında 1 kişi yaralandı, jandarma soruşturma başlattı.

TEKİRDAĞ'da biri TIR, 3 aracın karıştığı kazada infaz koruma memuru Mehmet Sadi Genç (27) ile yanındaki kardeşi Semih Genç (23), hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Tekirdağ- Malkara kara yolunun Yağcı Kavşağı'nda meydana geldi. Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Mehmet Sadi Genç'in kullandığı 59 AGJ 365 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapan Kamil İ.'nin (63) kullandığı 45 YB 417 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen Y. G. yönetimindeki 10 H 1032 plakalı otomobil de 59 AGJ 365 plakalı otomobile çarptı. Sürücü Genç ile yanındaki kardeşi Semih Genç otomobilde sıkışırken, diğer otomobildeki H.G. ise hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobildeki Mehmet Sadi Genç ile yanındaki kardeşi Semih Genç öldüğü belirlendi. Jandarma, TIR sürücüsü Kamil İ. ile otomobil sürücüsü Y.G.'yi gözaltına aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
