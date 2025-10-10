Tekirdağ'da Eylül Ayı Asayiş Değerlendirmesi

TEKİRDAĞ Valisi Recep Soytürk, eylül ayı asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı sonrasının ardından yapılan çalışmaları açıkladı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı ile eylül ayına ait asayiş, terör, narkotik ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını değerlendirilen toplantı düzenledi. Toplantının ardından açıklama yapan Soytürk, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 260 kişi, adli para cezası ve ifade almaya yönelik aranan 610 olmak üzere toplamda 878 şüphelinin yakalandığını söyledi.

Terörle mücadele konusuna değinen Soytürk, İlimiz genelinde terörle mücadele kapsamında eylül ayı içerisinde 8 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar 4'ü FETÖ, 3'ü DEAŞ, 1'i PKK/KCK terör örgütüne yöneliktir. Bu operasyonlarda 11 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli işlemler başlatılmıştır. Kaçakçılık suçları kapsamında ilimiz genelinde 37 operasyon gerçekleştirilmiş, 55 şüpheli yakalanmış, 12 şahıs tutuklanmıştır. Organize suçlarla mücadele kapsamında 2 operasyonda 4 şahıs yakalanmış, 2 tabanca ele geçirilmiştir" dedi,

'761 OPERASYON YAPILDI 905 ŞÜPHELİ YAKALANDI'

Uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam edildiğini belirten Vali Soytürk, "'Narkotik olayları kapsamında 761 operasyon gerçekleştirilmiş olup, 905 şüpheli yakalanarak 64'ü tutuklanmış, 24'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 41 bin 277 gram uyuşturucu madde ve 63 bin 876 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 112 bin liralık paraya el konulmuştur. 3 eylül günü Çorlu ilçesi gişelerinde yapılan operasyonlarda 31 bin 250 gram skunk maddesi, 3 eylül günü Süleymanpaşa ilçesinde yapılan operasyonda 198 gram kokain, 7 eylül günü Çerkezköy ilçesinde yapılan operasyonda 276 gram kubar esrar, 9 eylül günü Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde 450 gram bonzai maddesi, 16 eylül günü Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi'nde yapılan operasyonda 1039 gram bonzai maddesi, 19 eylül günü Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde yapılan operasyonda 2 bin 210 gram esrar maddesi, 28 eylül günü Çorlu ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde yapılan operasyonda 46 bin 931 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir" diy konuştu.

'ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE 27 BİN ÇAĞRI GELDİ'

Vali Soytürk, "Göçmen kaçakçılığı konusu ile ilgili ilimizde 6 operasyon gerçekleştirilmiş 8 organizatör tutuklanmıştır. Aynı zamanda farklı uyruklarda 69 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Sahil Güvenlik komutanlığımızca 2 bin 458 şahsın sorgusu yapılmış, 451 denetim faaliyeti icra edilmiştir. eylül ayı içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezimize 27 bin 151 ihbar gelmiş ilgili kurumlarca gereği yapılmıştır" dedi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,