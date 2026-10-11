Haberler

Tekirdağ'da esnaf ziyaret edildi, ikinci MR cihazı hizmete alındı, oyun sahnelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Köseilyas Mahallesi'nde esnafı ziyaret edip vatandaşların isteklerini dinledi. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde ikinci MR cihazı hizmete alındı, Şehir Tiyatroları 'Rumuz Goncagül'ü sahneledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Köseilyas Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Nallar, vatandaşlarla sohbet edip istekleri dinledi.

Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Nallar, mahallede eksikliklerin tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

Şehir Hastanesinde ikinci MR cihazı hizmete alındı

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde, ikinci manyetik rezonans (MR) cihazı hizmete alındı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, MR görüntüleme kapasitesi artırıldı.

İkinci cihazın devreye alınmasıyla MR görüntüleme hizmetlerindeki yoğunluğun azaltılması ve hastaların bu hizmete daha hızlı erişebilmesi amaçlanıyor.

Rumuz Goncagül oyunu sahnelendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sezonunun ilk oyunu "Rumuz Goncagül"ü sahneledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Oktay Arayıcı'nın yazdığı, Murat Karasu'nun yönettiği oyun, Yılmaz İçöz Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Bir gazete ilanı üzerinden gelişen olayları konu alan eser, İnsaf Hanım ve kızı Gülsün'ün yaşamlarını değiştirme umuduyla çıktıkları yolculuğu anlatıyor.

Kaynak: AA
7.7'lik depremle sarsılan Panama'da Ulusal Acil Durum ilan edildi

7.7 ile sallanan ülkede korkulan oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu sakatlıktan golle döndü

A Milli Takım'da forma giyemeyen Hakan, Inter'de fırtına gibi
Derya Pınar Ak aşka geldi! Sevgilisiyle romantik karesini yayımladı

Aşkını temmuzda duyurmuştu! Sevgilisi öpmelere doyamadı
Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı
Esenyurt Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı

Esenyurt Belediyesi’ne yönelik soruşturmada çok sayıda tutuklama
Ormanda çığlık sesi duydular! Çukura bakınca dehşete düştüler

Ormanda yürürken çığlık sesi duydular! Çukura bakınca dehşete düştüler
Serbest bırakılan Berna Laçin dostlarıyla poz verdi: İyiyim

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Berna Laçin'den ilk poz
İstanbul'da dehşet! Sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu

Sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu