Tekirdağ'da esnaf ziyaret edildi, ikinci MR cihazı hizmete alındı, oyun sahnelendi

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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Köseilyas Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Nallar, vatandaşlarla sohbet edip istekleri dinledi.

Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Nallar, mahallede eksikliklerin tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

Şehir Hastanesinde ikinci MR cihazı hizmete alındı

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde, ikinci manyetik rezonans (MR) cihazı hizmete alındı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, MR görüntüleme kapasitesi artırıldı.

İkinci cihazın devreye alınmasıyla MR görüntüleme hizmetlerindeki yoğunluğun azaltılması ve hastaların bu hizmete daha hızlı erişebilmesi amaçlanıyor.

Rumuz Goncagül oyunu sahnelendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sezonunun ilk oyunu "Rumuz Goncagül"ü sahneledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Oktay Arayıcı'nın yazdığı, Murat Karasu'nun yönettiği oyun, Yılmaz İçöz Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Bir gazete ilanı üzerinden gelişen olayları konu alan eser, İnsaf Hanım ve kızı Gülsün'ün yaşamlarını değiştirme umuduyla çıktıkları yolculuğu anlatıyor.

Kaynak: AA