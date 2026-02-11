Haberler

Tekirdağ'da "Ergenlik Problemleri" konulu seminer düzenlendi

Tekirdağ'da 'Ergenlik Problemleri' konulu seminer düzenlendi
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde, ergenlik döneminin sağlıklı yönetimi ve aile içi iletişimin önemi vurgulandı. Prof. Dr. Yasemin Yulaf, ergenlikte sık karşılaşılan sorunları bilimsel verilerle ele aldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde yönetilmesinde aile içi iletişimin büyük önem taşıdığını söyledi.

Ebeveynlerin çocuklarını anlayan, destekleyen ve güven temelli bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini belirten Yeniyol, okul rehberlik hizmetleri ile aile iş birliğinin güçlendirilmesinin çocukların ruhsal ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Seminerde, Gelişim Üniversitesi Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Yulaf tarafından ergenlik döneminde sık karşılaşılan davranışsal ve duygusal sorunlar ile bu sorunların nedenleri ve çözüm yolları bilimsel veriler ışığında ele alındı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı, okul ve kurum müdürleri, rehber öğretmenler ile veliler katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
