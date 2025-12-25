Tekirdağ'da 'Engelsiz Kafe' düzenlenen törenle açıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hayırseverlerin katkılarıyla Şehit Muharrem Yanal Özel Eğitim Meslek Okulu bünyesinde hayata geçirilen "Engelsiz Kafe" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, törende yaptığı konuşmada kafenin özel öğrencilerin sosyal ve iş hayatına büyük katkıda bulunacağını söyledi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin ise açılışını yaptıkları kafenin güçlü bir sosyal sorumluluk anlayışının ürünü olduğunu belirtti.

Kafenin bireylerin sosyal hayata daha güçlü katılacağı bir merkez olacağını aktaran Çetin, "Burası öğrencilerimizin empatiyi yaşayarak öğrendiği, ailelerin huzurla vakit geçirebildiği, dayanışmanın büyüdüğü bir alan olsun istedik. Bu yönüyle Engelsiz Kafe, bir kafe olmanın çok ötesinde, toplumsal kaynaşmanın somut bir örneğidir." diye konuştu.

Çetin ayrıca kafenin ön yargıları kıracağını da ifade etti.

Konuşmaların ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü tarafından hayırseverlere teşekkür belgesi ve çiçek verildi.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve hayırseverler katıldı.