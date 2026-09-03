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Tekirdağ'da Maviş Denizanası Görüldü

Tekirdağ'da Maviş Denizanası Görüldü
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Tekirdağ kıyılarında görülen ve halk arasında 'maviş denizanası' olarak bilinen Cotylorhiza tuberculata türü, Akdeniz'e endemik olup Marmara'da ilk kez 2021'de raporlandı. Zehirsiz kabul edilse de temastan kaçınılması önerilir. Uzmanlar, deniz kirliliği ve aşırı avlanmanın bu türlerin artışına yol açabileceğini belirtiyor.

Tekirdağ'da, bilimsel adı "Cotylorhiza Tuberculata" olan "maviş denizanası" görüldü.

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, AA muhabirine, Tekirdağ kıyılarında görülen denizanası türünün bilimsel adının "Cotylorhiza Tuberculata" olduğunu belirtti.

Sarı, söz konusu türün Akdeniz'e endemik olduğunu ve Marmara Denizi'nde ilk kez 2021 yılında bilimsel olarak raporlandığını hatırlattı.

Su sıcaklıklarının yüksek seyrettiği aylarda türün Marmara Denizi'nde seyrek olarak görüldüğünü aktaran Sarı, "Zehiri az veya zehirsiz bir tür olarak bilinse de alerjik reaksiyon olasılığına karşı temastan kaçınılması tavsiye edilir." ifadesini kullandı.

Bu türün kollarının arasında çoğu zaman küçük balık yavrularının bulunduğunu belirten Sarı, "Denizlerin ısınmasının yanı sıra Marmara Denizi'ndeki kirliliğin azaltılmaması ve denizanası popülasyonunu kontrol eden büyük, etçil balıkların aşırı avlanmasının önüne geçilmemesi halinde denizanalarının farklı türleri daha sık görülmeye devam edecek." dedi.

Kaynak: AA
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