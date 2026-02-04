Haberler

Tekirdağ'da geçen ay 114 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da geçen ay 114 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, geçen ay 114 düzensiz göçmenin yakalandığını ve güvenlik önlemleri kapsamında 226 bin kişinin kontrol edildiğini açıkladı. Narkotik operasyonları ve kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki çalışmalarda önemli başarılar elde edildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, geçen ay kentte 114 düzensiz göçmen yakalandığını bildirdi.

Soytürk, Valilikte düzenlenen asayiş toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda, şehrin huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik alınan tedbirler, mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek süreçte yapılması planlanan çalışmaların ele alındığını söyledi.

Geçen ay il genelinde yapılan uygulamalar ve icra edilen operasyonlarda 226 bin kişinin kontrol edildiğini aktaran Soytürk, "İlimiz genelinde terörle mücadele kapsamında 7 operasyon gerçekleştirilmiş olup bu operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapıldı. 6 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı." dedi.

Soytürk, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 51 operasyon gerçekleştirildiğini ve gözaltına alınan zanlılardan 4'ünün tutuklandığını bildirdi.

Narkotik olayları kapsamında 761 operasyon gerçekleştirildiğini ve gözaltına alınan 883 şüpheliden 86'sının tutuklandığını ifade eden Soytürk, "Çalışmalarda, 4 bin 120 gram uyuşturucu madde ve 5 bin 481 uyuşturucu hap, 2 bin 531 gram esrar, 65 bin 796 sentetik ecza ele geçirildi. 39 milyon makaron, 37 bin 734 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 739 litre kaçak içki ve 273 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. 101 milyon lira vergi kaybı önlendi." diye konuştu.

Soytürk, yasa dışı göç ile mücadele çalışmalarında 10 operasyon gerçekleştirildiğini aktararak, "8 organizatör ve farklı uyruklarda toplamda 114 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, yakalanan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 1948 şahsın sorgusu yapıldı, 366 gemi, tekne kontrolü faaliyeti icra edildi." bilgilerini verdi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
Zincir marketlerde 'Kampanyalı' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı

Zincir marketlerde "Kampanyalı" satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu

Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj törene damga vurdu
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Epstein hala yaşıyor mu? Resmi kayıtlar 'intihar' diyor ama soru hala gündemde

Olayın vahametini fark eden herkes aynı yorumu yapıyor
3 çocuğunun annesini katletti, polis gelene kadar başında ağladı

3 çocuğunun annesini kanlar içinde bırakan caninin yaptığına bakın